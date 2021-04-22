Спалахи на Сонці можуть викликати магнітні бурі на Землі.

Сьогодні на сонці сталося вже 7 спалахів / Фото ESA Сьогодні на сонці сталося вже 7 спалахів /

Сьогодні з початку дня на Сонці було зафіксовано безліч спалахів.

Про це свідчать дані лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

Відзначимо, що сонячні спалахи класифікуються за балами в залежності від потужності: A, B, C, M, X.

"Сьогодні на сонці сталося 7 спалахів класу С і вище", - йдеться на сайті ФІАН.

Подібні спалахи є джерелом магнітних бур на Землі. Магнітні бурі можуть викликати збої в роботі систем зв'язку, а також впливати на здоров'я метеочутливих і літніх людей.

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Щоб уберегти себе від небезпечних наслідків, за кілька днів до передбачуваної бурі потрібно дотримуватися правил здорового способу життя. Не вживайте алкоголь, каву і сигарети, пийте більше зеленого і трав'яного чаю. Лягайте спати в один і той же час і постарайтеся менше нервувати. Проводьте більше часу на свіжому повітрі. Якщо ваш стан сильно погіршився - обов'язково зверніться до лікаря.

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Автор: Катерина Лиманська