Другим за кількістю лайків став твіт Барака Обами.

Найпопулярнішою публікацією 2020 року в Twitter став пост про смерть актора Чедвіка Боузмана.

Читайте такожПост про смерть зірки "Чорної пантери" Чедвіка Боузмана побив рекорди в TwitterПро це повідомляється в блозі соцмережі.

Зазначається, що твіт набрав понад 7,6 мільйона лайків і понад 3,1 мільйона ретвітів. Раніше Twitter повідомляв, що цей пост став найпопулярнішим в історії соцмережі.

Другим постом за кількістю ретвітів стало відео, в якому один з членів групи BTS виконує пісню Never Not. У третьому за популярністю твіті розміщений знімок телеекрану із заголовком: «Американців вбивають два смертельні віруси: COVID-19 і расизм».

Другим за кількістю лайків став твіт Барака Обами в пам'ять про баскетболіста Кобі Браянта та його доньки Джіанні, які загинули при катастрофі вертольота в січні. На третьому місці розташувалася травнева публікація актора Енді Мілонакіса: «Втаю астронавтів, які сьогодні покинули Землю. Хороший вибір».

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Автор: УНІАН