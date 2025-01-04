Наразі невідомо, чи переживе ця комета проліт.

Найяскравіша комета року стає вже ближчою до Сонця. Йдеться про ATLAS C/2024 G3, яка наблизиться до найголовнішої зірки на відстань 13,5 млн км під час перигелію (найближча до Сонця точка орбіти небесного тіла, яке обертається навколо Сонця - УНІАН) 13 січня 2025 року, пише EarthSky.

Наразі зарано говорити про те, чи переживе ця комета проліт, але її близьке проходження свідчить про те, що вона може сяяти яскравіше, ніж Венера. Найкращі види у небі можна буде спостерігати у Південній півкулі після заходу Сонця в середині січня.

"Система останнього попередження про зіткнення астероїдів з Землею (ATLAS) відкрила комету, яка тепер має її ім'я, 5 квітня 2024 року. Ця довгоперіодична комета проходить орбіту навколо Сонця приблизно за 160 000 років. Астрономи вважають, що вона, ймовірно, вже колись пролітала повз Сонце, тому це може збільшити її шанси пережити ще одне близьке зіткнення", - підкреслюють у виданні.

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Наскільки яскравою буде комета ATLAS?

На сайті In-the-Sky прогнозують, що комета може стати яскравою до зоряної величини -6,9 13 січня 2025 року. Такий яскравий об'єкт було б видно і на денному небі, проте в цьому випадку комета буде настільки близько до Сонця, що шукати її при денному світлі буде небезпечно.

"Інші оцінки зоряної величини дещо нижчі. Наприклад, на чудовій вебсторінці Г. ван Буйтенена пікова зоряна величина комети АТЛАС становить -3.9. Але це все одно яскравіше за будь-яку зірку (не рахуючи Сонця)", - зауважили в EarthSky.

Як побачити комету ATLAS?

Якщо ви проживаєте у Південній півкулі, то шукайте комету одразу після заходу сонця з середини січня і до кінця місяця. Спершу вона буде дуже низько в небі, все ще поблизу Сонця. А коли вона підніметься вище, то буде темнішати, через що спостерігати стане складніше. Вперше її можна буде побачити 16 січня, коли комета почне виходити з-під сонячних відблисків.

"Для 90% населення, що живе на північ від екватора, комета опускатиметься на південь, коли вийде з орбіти Сонця. Ті, хто живе далі на південь у Північній півкулі, матимуть більше шансів побачити її одразу після перигелію, дивлячись на захід сонця. І, можливо, якщо АТЛАС має довгий хвіст, ми зможемо побачити хвіст після заходу сонця, навіть коли голова комети буде закрита горизонтом. Таке вже траплялось раніше, як з кометою Макнота", - розповіли дослідники.

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