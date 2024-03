Раніше європейські спеціалісти вже замислювались про багаторазові ракети.

Європейське космічне агентство (ESA) почало працювати над створенням демонстраційного зразка прототипу багаторазового верхнього ступеня ракети. Про це повідомляє видання European Spaceflight.

Ініціатива знаходиться на ранніх стадіях. Вона передбачає "визначення потреб у розвитку технології для демонстрації багаторазового верхнього ступеня".

Зокрема, планують визначити критичні та ефективні технології, які потрібні для реалізації такого проекту. Також у ЕКА зацікавлені у створенні бустерів (перших ступенів ракет) та нових двигунів.

Проект Boosters for European Space Transportation (BEST!) спрямований на сприяння конкуренції за нові концепції майбутніх багаторазових перших ступенів. У свою чергу, Technologies for High-thrust Re-Usable Space Transportation (THRUST!) спрямований на просування вперед європейських технологій двигунів.

Раніше у Європі вже замислювались над створенням багаторазової ракет-носія. Зокрема, у 2015 році аерокосмічний гігант Airbus представив концепт системи багаторазового використання окремих компонентів Advanced Expendable Launcher INnovative engine Economy (Adeline).

Апарат отримав корпус кулеподібної форми з крилами. З моменту презентації про Adeline не було практично ніякої нової інформації. На якій стадії проект знаходиться зараз – невідомого.

Частковий успіх SpaceX

Нагадаємо, 14 березня компанія Ілона Маска провела нові космічні випробування своєї надважкої системи Starship. Вона виконала успішний старт, та успішний поділ бустера та корабля.

Незабаром після старту бустер було знищено дистанційною командою на підрив через брак палива для м'якої посадки. Корабель успішно вивели на низьку орбіту, однак втратили при вході в атмосферу.

Попередній тестовий запуск Starship компанія SpaceX виконала у минулому листопаді. Він також виявився частково успішним.

