Виявилося, що вони набагато старші, ніж вважалося раніше.

Археологи з Кембридзького університету, а також з Бельгії, Ботсвани, Великобританії, Ірландії, США, Франції та Ефіопії уточнили датування скам'янілостей Омо-I, що вважаються найдавнішими відомими останками людини розумної.

Результати свого дослідження вони опублікували в журналі Nature, пише N+1.

У палеонтологів немає єдиної думки щодо того, які скам'янілості вважати останками найдавнішої людини розумної (Homo sapiens). Однак чимало з них сходяться на думці, що це останки індивідів Омо-I та Омо-II, виявлені в 1967 році на півдні Ефіопії біля річки Омо. Це були люди сучасного анатомічного типу, але з деякими архаїчними рисами, що зближують їх з неандертальцями.

Читайте такожПідліток-шукач скарбів випадково натрапив на 1400-річний череп у річціУ новому дослідженні науковці проаналізували вік знахідок з Омо. Їм вдалося з'ясувати, що мінімальний вік скам'янілостей Омо-І близько 232±22 тисяч років. Це набагато старше, ніж вважалося раніше. Минуле датування (197±4 тисячі років), як думають науковці, було помилковим через неправильний відбір мінералів для аналізу.

Крім того, дослідники уточнили датування скам'янілостей з Херто, що також в Ефіопії. Раніше там в селі Херто археологи виявили останки десяти індивідів, зокрема, два черепи дорослих людей і один дитячий, що належать до підвиду H. sapiens idaltu.

Нове дослідження показало, що знайдені останки в Херто належать приблизно до 160-155 тисяч років тому, тобто значно молодші за Омо-I.

Раніше УНІАН писав, як на території водосховища Ратленд-Вотер в Англії науковці виявили найповніший скелет іхтіозавра з коли-небудь знайдених.

А на півдні Китаю знайшли яйце з ідеально збереженим ембріоном динозавра.

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