З 29 січня можна видаляти секретні чати, створені групи й очищувати записи в історії викликів з обох сторін.

Telegram спростив користувачам перехід й дозволив перенести історію повідомлень з інших месенджерів, зокрема WhatsApp, Line і KakaoTalk.

Про це йдеться у блозі Павла Дурова.

Ця функція працює як з особистими чатами, так і з групами.

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Як це працює

Щоб перенести чат з WhatsApp для iOS, достатньо відкрити сторінку з інформацією про контакт або групу, натиснути «Експорт бесіди» і вибрати Telegram у меню «Поділитися».

На пристроях Android усередині чату WhatsApp потрібно натиснути ⋮ > Більше > Експорт бесіди, а потім вибрати Telegram у меню «Поділитися»:

На iOS у WhatsApp можна також експортувати дані просто зі списку чатів. Достатньо провести на чаті вліво і вибрати '…' > Експорт бесіди.

Перенесене листування, обіцяють у компанії, майже на займе додаткової пам’яті на смартфоні.

«Telegram дозволяє не зберігати повідомлення та фотографії з листування на пристрої. При цьому ви в будь-яку мить можете переглянути всі повідомлення, фотографії, відеозаписи та документи», – йдеться у повідомленні. Очистити пам'ять та обмежити обсяг місця на диску, що займається, можна в «Налаштуваннях».

Крім того, може не лише експортувати історію повідомлень, а й видаляти будь-коли для всіх учасників листування.

З 29 січня можна видаляти секретні чати, створені групи й очищувати записи в історії викликів з обох сторін. Сервери Telegram не зберігають інформації про видалені чати та записи в історії викликів, тож ці дані зникнуть назавжди.

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Автор: УНІАН