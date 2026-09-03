NVIDIA купила найбільшу платформу для роботи з нейромережами за $13 млрд

Hugging Face часто порівнюють із GitHub для штучного інтелекту.

Nvidia офіційно оголосила про придбання платформи Hugging Face, яка вважається одним із найбільших центрів розробки та поширення відкритих моделей штучного інтелекту. Сума угоди становитиме $12,93 млрд, йдеться в блозі компанії.

Керівник Nvidia Дженсен Хуанг пообіцяв, що після завершення угоди Hugging Face залишиться відкритою та незалежною від конкретного виробника платформою. Зокрема, розробникам не доведеться використовувати відеокарти чи інші обчислювальні платформи Nvidia у своїй роботі.

Hugging Face часто порівнюють із GitHub для епохи ШІ. Платформа дозволяє розробникам знаходити, публікувати та тестувати готові моделі ШІ, а також працювати з наборами даних і додатками. Сьогодні сервісом користуються понад 18 млн осіб та 200 тисяч компаній.

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Для Nvidia ця угода стане найбільшим придбанням в історії. За умовами угоди близько $11,9 млрд отримають акціонери Hugging Face, ще до $1 млрд передбачено у вигляді акцій та інших стимулів для співробітників. Очікується, що угода буде укладена після отримання необхідних регуляторних дозволів.

Аналітики вважають, що ШІ з відкритим вихідним кодом і відкритими вагами відіграватиме важливу роль поряд з передовими пропрієтарними моделями від OpenAI, Anthropic та Google. Раніше цього місяця генеральний директор Hugging Face заявив, що Китай виграє гонку у сфері ШІ саме завдяки активному впровадженню відкритих моделей.

Нагадаємо, торік Nvidia оголосила про історичну співпрацю з Intel, інвестувавши в конкурента $5 мільярдів. Корпорації спільно розроблятимуть чіпи для ШІ-дата-центрів та ПК.

А раніше цього року Nvidia заморозила рекордну угоду з розробником ChatGPT на суму $100 млрд. Дженсен Хуанг та інші топ-менеджери Nvidia залишилися незадоволені підходом керівництва OpenAI.

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