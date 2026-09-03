Нацбанк різко послабив гривню: офіційний курс валют на п’ятницю

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,94 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 4 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,73 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 12 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,94 гривні за один євро, тобто гривня втратила 30 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,67/44,70 грн/дол., а до євро - 51,94/51,96 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 3 вересня зріс на 7 копійок і складав 44,92 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,47 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подорожчав на 10 копійок і становив 52,10 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,48 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 20 копійок і становив 44,90 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 15 копійок і складав 52,10 гривні за євро. Продати ж американську валюту в банку можна було за курсом 44,30 гривні, а євро - за курсом 51,10 гривні за одиницю іноземної валюти.

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