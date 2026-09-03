До атаки дронів в аеропорту Лейпцигу може бути причетна одна з країн Європи, – ЗМІ

Сербія є одним з центрів російських диверсантів у Європі.

Сербія може бути причетна до інциденту, повʼязаного з дронами, в аеропорту Лейпцигу. Про це пише Clash Report.

Зазначається, що Сербія могла стати одним із ланцюгів цієї операції. Причиною підозри є те, що один із можливих виконавців операції поїхав саме в цю країну після нападу.

"Західні спецслужби вважають Сербію центром російських диверсійних операцій в Європі, де російські служби можуть вербувати та навчати оперативників", – додає видання.

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Зазначимо, що офіційно Берлін звинувачує в цьому інциденті Москву. На тлі цього в Німеччині заявили про плани закриття російського консульства в Бонні до 18 вересня. Крім того, країна заявила, що ініціює в Євросоюзі розширення санкцій проти РФ.

Також Берлін ухвалив рішення розірвати договір про "Російський дім" у Берліні, а також запровадити контроль за в’їздом російських громадян до країни та посилити тиск на "тіньовий флот".

Реакція Кремля

Кремлівський диктатор Путін вже відреагував на звинувачення Берліна. Він зокрема заявив, що подібні заяви нібито повʼязані із внутрішньополітичною ситуацією в Німеччині.

Зазначимо, що на тлі інциденту низка країн підтримали Німеччину. Зокрема Угорщина заявила, що готова всіляко співпрацювати з Німеччиною у протидії гібридним загрозам з боку Росії.

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