Міноборони не замовило жодної нової 'Богдани' від початку року, - представник заводу

Швидше за все, заводу доведеться зупинитися і відправити людей у неоплачувані відпустки.

Краматорський завод важкого верстатобудування (КЗВВ), який виробляє українські гармати "Богдана", від початку року не отримував нових замовлень. Про це повідомив представник компанії в інтерв’ю виданню "Оборонка".

Так, на запитання журналіста, яких версій гармати - самохідні або причепні - держава зараз замовляє найбільше, представник компанії ошелешив заявою, що вже "9 місяців держава взагалі нічого не замовляє".

"Якщо ми не отримаємо замовлення в найближчі місяці, то доведеться зупинятися, виводити людей у безоплатні відпустки тощо. Навіть якщо ми зараз отримаємо контракт, нам доведеться на кілька місяців частково зупинитися, бо лише пів року ми будемо готувати компоненти для нового контракту", - розповів представник КЗВВ.

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Про причини відсутності замовлень в компанії нічого не сказали. Однак зауважили, що сьогодні на фронті потрібно більше причепних версій гармат, оскільки їх простіше замаскувати в умовах прозорого поля бою.

Проблеми з фінансуванням оборони

Як писав УНІАН, на початку року повідомлялося, що Міноборони України не уклало нових контрактів на постачання бронетехніки, і армія поки отримує машини за угодами 2025 року. Причиною паузи стали бюджетні обмеження, зміна пріоритетів на користь дронів та невизначеність із фінансуванням від ЄС.

Згодом вже у серпні стало відомо, що у державному бюджеті України бракує коштів навіть для виплати чинних зарплат військовослужбовцям до кінця року. Депутат Василь Мокан пояснив, що проблема виникла ще наприкінці 2025-го, а зміни до бюджету не передбачили достатнього фінансування для армії чи підвищення зарплат. Нове керівництво Міноборони вже подало запит на додаткове фінансування сектору безпеки й оборони, який може перевищити трильйон гривень.

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