Група експертів Міністерства охорони здоров'я Японії схвалила заявку на продаж помідорів з підвищеним вмістом амінокислоти ГАМК, яка сприяє зниженню кров'яного тиску.

В Японії вперше схвалили продаж генномодифікованого продукту.

Про це повідомляє японський телеканал NHK.

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"Група експертів Міністерства охорони Здоров'я Японії схвалила заявку на продаж помідорів з підвищеним вмістом амінокислоти ГАМК, яка сприяє зниженню кров'яного тиску", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що помідор був розроблений спільно університетом Цукуба і біотехнологічною фірмою.

Експерти зазначили, що помідор не містить генів, які відрізняються від генів натуральних сортів.

Також говориться, що редагування геному не призвело до збільшення в помідорі кількості алергенів або токсичних речовин.

Продукти зі зміненим геномом будуть позначатися як такі.

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Автор: Вікторія Токарєва