Метеорний потік Персеїди є одним із найочікуваніших явищ падаючих зірок у році.

Метеорний потік Персеїди в ніч з 12 на 13 серпня сягне свого піку, принісши із собою потік зірок, що падають. Уже скоро з'явиться можливість побачити це гарне явище, пише Space.

Зазначається, що Персеїди є одним із найочікуваніших явищ зірок, що падають, у році. У 2025 році потік збігається зі сходом Місяця, що спадає, блиск якого ускладнить спостереження всіх метеорів, крім найяскравіших.

Проте є можливість поспостерігати за падаючими зірками. Для цього потрібно знайти місце з темним небом.

У виданні поділилися, що найкращим часом для спостереження за Персеїдами є досвітні години 13 серпня. В ідеальних умовах буде видно до 100 зірок, що падають, на годину.

"Ви можете спостерігати за довгими Персеїдами, що ковзають над землею, щойно стемніє, доти, доки Місяць не почне заважати. Для більшості людей це буде близько години", - розповів журналістам експерт з метеорів Роберт Лансфорд з Американського метеоритного товариства.

Усім, хто хоче знайти ідеальне місце для спостереження за метеорним потоком, радять визначити радіант за допомогою астрономічного застосунку для смартфона і знайти точку приблизно в 40 градусах над ним. Тим сліди метеорів будуть найдовшими. Розмах стиснутого кулака, витягнутого на відстань витягнутої руки на тлі нічного неба, становить приблизно 10 градусів.

Учені виявили одну з найбільших чорних дір

Раніше вчені виявили велику чорну діру, яка розташована приблизно за 5 мільярдів світлових років від Землі. Вони зазначили, що її маса еквівалентна масі 36 мільярдів Сонць.

"Це одна з 10 наймасивніших чорних дір, які коли-небудь були виявлені", - заявив автор дослідження і професор Університету Портсмута в Англії Томас Коллетт.

