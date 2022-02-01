Вчені повідомляють, що бурі триватимуть до 3 лютого.

Вчені з Американського центру космічних даних попередили про те, що лютий почнеться з геомагнітних бур. На Сонці стався спалах, через що на Землю летить величезна хмара плазми.

Про це повідомляється на сайті Американського Центру космічних даних.

Американські вчені прогнозують, що геомагнітні бурі будуть спостерігатися 2 і 3 лютого. Все через те, що 29 січня на Сонці стався спалах. Величезна хмара сонячної плазми (корональної маси) летить в бік Землі і може стати причиною безлічі проблем.

Цей сонячний спалах вже віднесли до класу М11. Спалахи такого класу можуть викликати збої в роботі радіостанцій і зв'язку в полярних регіонах Землі. Крім цього, корональна маса, яка рухається до нашої планети, може порушити функціонування супутників.

Читайте такожЛютий почнеться з магнітної бурі: штормити буде кілька днів2 лютого вчені прогнозують геомагнітну бурю помірної сили, а 3 лютого буря стане слабшою.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в лютому нас чекає кілька магнітних бур. Згідно з прогнозом, в цьому місяці буде чимало небезпечних днів.

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