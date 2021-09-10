Портал державних послуг "Дія" 10 вересня не працюватиме у зв’язку зі встановленням оновлень.
Про це повідомляє "Дія" у Facebook.
"Сьогодні вночі "Дія" оновлюватиме адресні довідники, тому ви не зможете скористатися послугами на порталі. Усе запрацює вже 11 вересня", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що мета оновлень – безпомилкове відображення належності населених пунктів до громад.
Очікується, що оновлення триватиме близько доби, тобто орієнтовний час відновлення роботи порталу – 2:00 суботи, 11 вересня.
"Ми працюємо в турборежимі, щоб послуги відновилися якнайшвидше", – заявили в "Дії".
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При цьому у "Дії" уточнили, що оновлення відбуваються на порталі "Дія" — https://diia.gov.ua/, а не у додатку.
"Застосунок працюватиме у штатному режимі. Тому е-документи будуть поруч з вами", - сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, раніше у додатку "Дія" запрацював сервіс "Є-реєстрація" для військовозобов’язаних, призовників і резервістів.
До цього Міністерство цифрової трансформації повідомило, планує впровадити в сервіс "Дія" можливість онлайн-подання заяви про реєстрацію шлюбу, а також низку інших функцій.