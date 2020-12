Новорічне привітання від роботів Boston Dynamics показали під пісню з фільму "Брудні танці".

Відразу чотири роботи компанії Boston Dynamics на честь Нового року разом станцювали під пісню 1962 року "Do You Love Me" групи The Contours, яка стала популярною завдяки фільму "Брудні танці".

Читайте такожВчені створили робота, що на 90% складається з води (відео)

Танець починають два людиноподібних роботи Atlas, потім до них приєднується робот-собака Spot, а в самому кінці - ще й робот на колесах Handle.

Разом вони виконують елементи різних танцювальних напрямків, в тому числі балетні па і рухи з твісту, а робопес Spot іноді ще й "підспівує".

"Уся наша команда зібралася разом, щоб відзначити початок нового року, який, як ми сподіваємося, буде більш щасливим", - зазначили в Boston Dynamics.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій