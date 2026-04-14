Вчені знайшли скелети віком 7 000 років із ДНК невідомого науці людського виду

Вчені вивчили генетичний код двох жінок, які жили 7 000 років тому на території сучасної Лівії, і результати виявилися сенсаційними. Люди належали до абсолютно невідомої раніше лінії, яка перебувала в повній ізоляції десятки тисяч років, повідомляє DailyGalaxy.

Як зазначається у матеріалі, знахідка була зроблена в скельному сховищі Такаркорі. Попри те, що в ті часи Сахара була зеленою саваною з річками та озерами, місцеві жителі не змішувалися з сусідами.

Цікаво, що ці люди вміли розводити худобу, але при цьому не були мігрантами. На думку вчених, вони просто перейняли досвід сусідів.

Відео дня

Цей висновок, детально викладений у новому дослідженні, опублікованому в журналі Nature, спростовує давнє уявлення, що Зелена Сахара слугувала міграційним коридором.

Йоганнес Краузе, генетик з Інституту еволюційної антропології Макса Планка, в інтерв'ю Reuters зазначив:

"Це свідчить про те, що вони залишалися генетично ізольованими, незважаючи на практику тваринництва – культурне нововведення, що виникло за межами Африки".

Зазначається, що рід зник близько 5 000 років тому, коли Сахара знову стала посушливою.

Генетична ізоляція цих жінок зберігалася протягом усього існування їхньої лінії. При аналізі неандертальського походження вчені виявили лише слідові кількості – приблизно 0,15 відсотка геному. Це в десять разів нижче, ніж у популяцій поза Африкою.

"Це відкриття показує, як пасторалізм поширився по всій Зеленій Сахарі, ймовірно, через культурний обмін, а не через масову міграцію", - наголосила Нада Салем, дослідниця Інституту Макса Планка.

Рід відомого мореплавця

Раніше УНІАН писав, що вчені з'ясували справжнє походження Колумба. Довгі роки вважалося, що він був італійцем, але дослідження з Мадридського університету показали інше.

Новий поворот у цій дискусії пов'язаний із гробницею в Гельвесі, місті в провінції Севілья, де поховані щонайменше сім прямих нащадків мореплавця. Під час аналізу ДНК 12 осіб, забраних із сімейної усипальниці графів Гельвес, вчені виявили, що двоє з них мали спільний генетичний матеріал, хоча історичні документи не підтверджували цей зв'язок.

Вас також можуть зацікавити новини: