Компанія Atlas Data Storage представила свій перший комерційний продукт - Atlas Eon 100, який компанія називає першим у світі масштабованим рішенням для зберігання даних на ДНК.

Стартап запускає послугу з архівації даних з використанням синтетичної ДНК, обіцяючи довговічність такого носія.

Як пише Tom's Hardware, капсули Eon 100 дають змогу зберігати дані тисячоліттями без оновлення і витримують температуру до 40 градусів. У компанії порівнюють технологію з магнітною стрічкою, яка вимагає регулярних циклів перезапису кожні 7-10 років і зберігається тільки в умовах жорсткого контролю температури і вологості. За словами стартапу, копіювання ДНК-архівів простіше і швидше, ніж дублювання стрічок.

Atlas стверджує, що їхня система дає змогу розмістити 60 ПБ даних приблизно в одному літрі простору в капсулах, покладених на невеликі лотки. За розрахунками видання, така конфігурація приблизно в тисячу разів компактніша за аналогічний архів на стрічках LTO-10. Для виробництва ДНК Atlas використовує синтез від Twist Bioscience, яка раніше співпрацювала з Microsoft в експериментах із біологічного зберігання даних.

Компанія планувала представити Eon 100 на конференції AIMA в Балтіморі, але сервіс поки недоступний для прямого придбання, потенційним клієнтам пропонують зв'язатися через форму на сайті. Вартість послуги не розкривається.

При цьому Tom's Hardware зазначає, що попри рух у бік комерціалізації, повсякденні пристрої з ДНК-сховищем - умовні "капсули" в ноутбуках - залишаються справою віддаленого майбутнього.

