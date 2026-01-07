Вчені можуть відправити класичні сонячні панелі в минуле: що вони винайшли

Розробники запевняють, що їхній новітній матеріал значно практичніший у застосуванні.

Група експертів з Корнельського університету розробила принципово нову технологію для отримання сонячної енергії.

Вчені запозичили ідеї з того, як природа формує листя, щоб вловлювати світло під будь-яким кутом. Отримані результати вони застосували у новій технології під назвою HelioSkin, яка фактично залишає в минулому класичні сонячні панелі, пише Eecoportal.

Найбільший плюс HelioSkin полягає в тому, що її можна підігнати під будь-яку форму і прилаштувати сонячну панель на будь-якій поверхні.

Відео дня

Розробники розповіли, що це ніби нашарування фотоелектричних матеріалів, яке схоже на тканину, яка рівномірно приймає форму будь-якого предмета, що знаходиться під нею.

"HelioSkin досить просто приклеїти до будь-якої поверхні", - написало видання.

Зазначається, що застосування цієї технології у містах буде найбільш вигідне, оскільки, за задумом вчених, стіни будівель можна перетоврити на електростанції. Вони зможуть отримувати енергію, не порушуючи естетику.

Розробники вважають, що це проста ідея і її переваги можуть бути величезними залежно від масштабу проекту.

Проте без недоліків не обійшлося - HelioSkin виробляє менше електроенергії на квадратний метр, ніж класична панель. Але це можна компенсувати за рахунок великої площі розміщення.

Інші новини про відновлювальну енергію

Раніше повідомлялося, що у сонячних панелях виявлено прихований недолік, що радикально скорочує термін служби. Проблема у клейовій плівці з етиленвінілацетату, яка використовується для виготовлення сонячних панелей. Як виявилося, ця плівка швидко руйнується під впливом погодних умов. Це призводить до виділення оцтової кислоти всередині сонячного модуля, що викликає корозію елементів.

Вас також можуть зацікавити новини: