Вчені можуть відправити класичні сонячні панелі в минуле: що вони винайшли

Група експертів з Корнельського університету розробила принципово нову технологію для отримання сонячної енергії.
Вчені запозичили ідеї з того, як природа формує листя, щоб вловлювати світло під будь-яким кутом. Отримані результати вони застосували у новій технології під назвою HelioSkin, яка фактично залишає в минулому класичні сонячні панелі, пише Eecoportal.
Найбільший плюс HelioSkin полягає в тому, що її можна підігнати під будь-яку форму і прилаштувати сонячну панель на будь-якій поверхні.
Розробники розповіли, що це ніби нашарування фотоелектричних матеріалів, яке схоже на тканину, яка рівномірно приймає форму будь-якого предмета, що знаходиться під нею.
"HelioSkin досить просто приклеїти до будь-якої поверхні", - написало видання.
Зазначається, що застосування цієї технології у містах буде найбільш вигідне, оскільки, за задумом вчених, стіни будівель можна перетоврити на електростанції. Вони зможуть отримувати енергію, не порушуючи естетику.
Розробники вважають, що це проста ідея і її переваги можуть бути величезними залежно від масштабу проекту.
Проте без недоліків не обійшлося - HelioSkin виробляє менше електроенергії на квадратний метр, ніж класична панель. Але це можна компенсувати за рахунок великої площі розміщення.
Інші новини про відновлювальну енергію
Раніше повідомлялося, що у сонячних панелях виявлено прихований недолік, що радикально скорочує термін служби. Проблема у клейовій плівці з етиленвінілацетату, яка використовується для виготовлення сонячних панелей. Як виявилося, ця плівка швидко руйнується під впливом погодних умов. Це призводить до виділення оцтової кислоти всередині сонячного модуля, що викликає корозію елементів.