Плеєр, який працює з Android Auto і Apple CarPlay, можна підключити до автомобіля через Bluetooth-з'єднання, USB - і AUX-роз'єми.

Потоковий сервіс Spotify анонсував фірмовий плеєр Car Thing, призначений для використання в автомобілі.

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Плеєр, який працює з Android Auto і Apple CarPlay, можна підключити до автомобіля через Bluetooth-з'єднання, USB- і AUX-роз'єми. Власних динаміків і виходу в мережу у Car Thing немає. Для відтворення контенту плеєр зв'язується зі смартфоном через Wi-Fi і використовує штатну аудіосистему автомобіля.

Car Thing працює тільки при наявності платної підписки Spotify Premium і поки доступний лише в США. Компанія безкоштовно (оплатити потрібно лише доставку) надає його обраним користувачам. Всі бажаючі можуть записатися в лист очікування і розраховувати на отримання гаджета, передає kommersant.

Пристрій оснащений 4-дюймовим сенсорним екраном, двома фізичними кнопками (ручкою для переміщення по меню і клавішею повернення), підтримує голосове управління. Передбачені чотири програмовані кнопки, на які можна вивести улюблені пыдкасти, плей-листи, музику.

За підсумками тестової експлуатації у реальних користувачів в Spotify приймуть рішення про серійний випуск пристрою і його відкритий продаж.

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Автор: Ірина Погоріла