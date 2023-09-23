Вчені змогли зішкрябати трохи пилу з астероїда, що старійший за саму Сонячну систему, і везуть зразки на Землю.

Цієї неділі на Землю прибуде герметична капсула НАСА Osiris-Rex, яка доставить дорогоцінний вантаж — жменю пилу з астероїда Бенну. Як пише BBC, для науковців цей матеріал має величезне значення, адже його вивчення здатне наблизити людство до відповіді на запитання "Звідки ми взялися?"

"Коли ми повернемо 250 г астероїда Бенну на Землю, ми будемо дивитися на матеріал, який існував до нашої планети, можливо, навіть на деякі зерна, які існували до нашої Сонячної системи. Ми намагаємося зібрати воєдино наш початок. Як утворилася Земля і чому вона є придатним для життя світом? Звідки океани брали воду; звідки взялося повітря в нашій атмосфері; і найголовніше, яке джерело органічних молекул, з яких складається все життя на Землі?" — каже головний науковий керівник місії професор Данте Лауретта.

Переважаюча думка полягає в тому, що багато ключових компонентів насправді були доставлені на нашу планету на початку її історії під час астероїдного дощу. Тобто ці компоненти могли доставити такі об'єкти як Бенна.

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Пошук фрагментів Бенну розпочався в 2016 році, коли NASA запустило зонд Osiris-Rex до об’єкта шириною 500 метрів. Знадобилося два роки, щоб дістатися цього космічного тіла, і ще два роки картографування, перш ніж команда місії змогла впевнено визначити місце на поверхні космічного каменю, щоб зачерпнути зразок "ґрунту".

Примітно, що одним з провідних учасників наукової команди проекту є британський рок-музикант, лідер легендарного гурту Queen Браян Мей. Окрім музичних талантів він має хист до астрофізики, у якій отримав докторський ступінь.

Всесвітньо відомий гітарист є також експертом у стереозображенні. Тож саме він був одним з двох спеціалістів, що визначили короткий перелік локацій на астероїді, де варто брати проби грунту.

"Я завжди кажу, що мистецтво потрібне так само як і наука. Вам потрібно відчути рельєф місцевості, щоб знати, чи космічний корабель, раптом, не впаде, чи він не вдариться в цю "скелю приреченості", яка була прямо на краю обраного місця під назвою "Соловей". Якби це сталося, це було би катастрофою", — сказав сер Браян BBC News.

Зрештою Osiris-Rex успішно опустився на астероїд і зібрав проби пилу з його поверхні. Коли цієї неділі капсула з пробами безпечно опиниться на Землі, її доставлять до космічного центру Джонсона в Техасі, де для аналізу зразків було побудовано спеціальну чисту кімнату.

Бенну, ймовірно, містить багато води - аж 10% за вагою - зв'язану в мінералах. Вчені шукатимуть, чи співвідношення різних типів атомів водню в цій воді подібне до співвідношення в океанах Землі.

Якщо, як вважають деякі експерти, рання Земля була настільки гарячою, що втратила значну частину води, то пошук відповідності H₂O з Бенну підтвердить ідею про те, що пізніші бомбардування з астероїдів були важливими для забезпечення обсягу наших океанів.

Бенну, ймовірно, також містить близько 5-10% вуглецю. Саме в цьому полягає великий інтерес. Як відомо, життя на нашій планеті засноване на органічній хімії. Крім води, чи потрібно було доставляти складні молекули з космосу, щоб запустити біологію на молодій Землі?

"Один із найперших аналізів зразка включатиме інвентаризацію всіх вуглецевих молекул, які він містить. Ми знаємо, дивлячись на метеорити, що астероїди, ймовірно, містять зоопарк різних органічних молекул. Але в метеоритах вони часто дуже забруднені, тому цей зразок повертає нам шанс справді дізнатися, які незаймані органічні компоненти має Бенну", — каже професор Сара Рассел.

Професор Лауретта додає: "Ми насправді ніколи не шукали на метиоритах амінокислоти, які використовуються в білках, через цю проблему забруднення. Тож ми думаємо, що ми дійсно збираємося вдосконалити наше розуміння того, що ми називаємо гіпотезою екзогенної доставки - ідеї, що ці астероїди були джерелом будівельних блоків життя".

Інші новини дослідження космосу

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