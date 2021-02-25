Сьогодні сервісом користується практично кожен IT-фахівець.

У число сайтів, які мають бути заблоковані в Україні за рішенням Голосіївського райсуду, увійшов один з розділів платформи GitHub.

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Мова йде про розділ Gist, який дозволяє IT-розробникам ділитися фрагментами коду.

На ситуацію звернув увагу віце-прем'єр-міністр, глава Мінцифри Михайло Федоров.

"Ми не дамо і не буде заблокований GitHub Gist. Скоро буде офіційна заява МВС, Мінцифри», - написав він у своєму Telegram-каналі.

Що таке GitHub

Платформа GitHub - це найбільший веб-сервіс для спільної розробки IT-проектів з функціоналом соціальної мережі. Розробники всього світу використовують його для роботи, спілкування, обміну ідеями та роботи над проектами, в тому числі і некомерційними.

Під блокування українського суду потрапив розділ Gist, який використовується для зберігання фрагментів коду. Причина такого блокування невідома.

Експерти відзначають, що заблокувати окремий піддомен GitHub неможливо, і заблокувати доведеться весь сайт.

Блокування сайтів в Україні

Голосіївський районний суд постановив заблокувати в Україні 426 сайтів, серед яких, зокрема, російські та українські засоби масової інформації.

Суд наклав арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів Інтернету при використанні 426 сайтів. Серед них: російський РБК, Novostiua.org, "Захід медіа", Infopressa, LiveJournal, сервіс Telegram-статистики TGStat, а також GitHub Gist, Cryptowiki та інші.

Рішення прийнято за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 СТ. 190 Кримінального кодексу України. У ній йдеться про шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Постанова підлягає негайному виконанню, проте протягом 5 днів вона може бути оскаржена до Київського апеляційного суду.

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Автор: Дмитро Захаров