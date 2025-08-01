Нове відкриття суперечить старим уявленням про те, як тала вода пробивається до океану.

Глибоко під крижаним щитом Гренландії існують озера талої води, які здатні утворювати потужні гейзери на поверхні і таким чином "прориватися" в напрямку океану. Про це свідчить нове дослідження, опубліковане групою вчених в журналі Nature Geoscience.

Науковці детально проаналізували подію, що сталася влітку 2014 року в Гренландії, коли в одному місці з-під суцільного крижаного щита вирвалися потоки талої води і попрямували до океану. Загалом витекло близько 90 мільярдів літрів води (для розуміння, такий обсяг води Дніпро скидає в Чорне море приблизно за 18-20 місяців).

Як пояснила провідна авторка дослідження Джейд Боулінг, існування підльодовикових озер у Гренландії є відносно недавнім відкриттям. Тож вченим досі мало відомо про те, як себе поводить ця вода. Науковці раніше вважали, що вона просто тече від поверхні льодовика до кам’яної основи острова, а потім стікає в океан під кригою.

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Але нове дослідження показало, що вода з підльодовикових озер може текти не тільки вниз, але і вгору – під тиском, який зчиняє маса криги над нею.

Після ретельного вивчення даних, зібраних низкою супутників, вчені змогли створити 3D-моделі підльодовикової повені. Моделювання показало, що наприкінці липня 2014 року в одній точці льодовикового щита Гренландії відбувся "вибух" гейзера: вода з підльодовикового озера пробила у крижаному щиті отвір завширшки 2 квадратні кілометри та глибиною близько 85 метрів. У наступні 10 днів величезний обсяг води з-під криги пройшов крізь цей отвір у напрямку океану.

Ці висновки не лише суперечать попереднім очікуванням щодо того, як тала вода зазвичай протікає крізь льодовиковий щит, перш ніж просочитися в океан, але й суперечать старим моделям, в яких льодовий щит вважається замерзлим на усю глибину.

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