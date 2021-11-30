У компанії Apple ситуацію з "зеленіючими" екранами поки не коментували.

В нових iPhone 13, які були представлені у вересні цього року, знайшли дефект. Користувачі почали скаржитися на те, що смартфони мають так звані "зелені" дисплеї. Подібну проблему виявили також і в iPhone 12.

Про це повідомляється в китайському сервісі мікроблогів weibo.

Так, користувачі помітили певну проблему в новеньких iPhone 13, на які так чекали фанати техніки від Apple. Серед безлічі скарг на смартфони експерти окремо помітили обурення людей з приводу "зелених" дисплеїв. Таких гнівних відгуків найбільше.

Користувачі розповіли, що всі екрани мають зелений відтінок, який можна помітити за певних умов. Крім зеленого кольору в одній частині екранів, люди також помітили й червоні відтінки в іншій частині дисплеїв.

Кольорові плями на екрані можна побачити, якщо встановити на шпалери iPhone статичні шпалери з чорним кольором, а після цього зменшити відсоток яскравості приблизно до 50%.

Читайте такожApple запустила нову функцію для iPhone: особисті дані в iCloud можна передати "у спадок"Коментатори обурюються. Користувачі відзначають, що компанія Apple не звернула увагу на скарги фанатів, адже такий дефект вже був помічений в iPhone 12. Однак багато людей вказали, що "зелений" дисплей ніяк не впливає на роботу смартфона, тому подібні скарги можуть бути простими причіпками.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Apple ускладнила заміну дисплея iPhone 13: екран практично неможливо відремонтувати. Однак після цього компанія запропонувала користувачам самостійно лагодити гаджети, для цього в продаж вийшли спеціальні набори інструментів і детальні інструкції.

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Автор: Поліна Кузенко