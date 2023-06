Деякі з найбільших римських мозаїк, знайдених за 50 років, були виявлені на тому ж місці, біля станції "Лондон Брідж", минулого року.

У Лондоні були виявлені залишки римського мавзолею "дивного рівня збереження". Він вважається найбільш неушкодженою будовою такого роду, виявленою у Великій Британії.

"Неймовірно рідкісна" знахідка була виявлена на території забудови the Liberty of Southwark, поруч із ринком Боро і станцією "Лондон Брідж". Про це пише The Guardian.

Розкопки гробниці послідували за відкриттям у лютому минулого року однієї з найбільших римських мозаїк, знайдених в Лондоні більш ніж за 50 років на одному й тому ж місці. Знахідка включає в себе стіни і внутрішні перекриття. У його центрі знаходиться вражаюча мозаїка, оточена піднесенням, на якому розташовувалися поховання. Збереглися й найнижчі сходинки входу.

Рівень збереження інтер'єру робить цей римський мавзолей найбільш недоторканим з коли-небудь виявлених у Великій Британії, відзначають в Лондонському археологічному музеї (MOLA), який керував археологічними дослідженнями.

Є плани на майбутній публічний показ мавзолею, який зазнав суттєвих змін. Друга мозаїка, розташована безпосередньо під першою, вказує на те, що вона була зведена за життя. Дві мозаїки схожі: центральна квітка оточена концентричними колами.

Хоча гробниця була майже повністю розібрана, імовірно, у середньовічний період, є ознаки того, що це була значна будівля, можливо, двоповерхова, і її мали використовувати багатші римляни, можливо, як сімейну могилу.

Хоча ні трун, ні залишків поховань не виявлено, було знайдено понад 100 монет, а також шматки металу, фрагменти кераміки та кілька покрівельних черепиць. На території навколо мавзолею виявлено понад 80 римських поховань, у тому числі мідні браслети, скляні намиста, монети, глиняний посуд і навіть кістяний гребінь.

