Машина здатна долати 500 кілометрів.

У Словаччині офіційно сертифікували авто, що літає. "Ейр Кар" здатна долати 500 кілометрів при повній заправці.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Авто має бак місткістю 28 літрів. При цьому зовні машина нагадує спорткар, але трохи більше шести метрів в довжину і має складне крило і два Кіля в задній частині.

Трансформація з літака в машину займає менш як три хвилин. До сертифікації машина вже налітала більше 75 годин і здійснила понад 200 злетів і посадок.

Її ще не випустили на масовий ринок, а готують наступний прототип, який зможе долати до 1 тисячі кілометрів. Саме його і планують потім запустити в серійне виробництво.

Як раніше повідомляв УНІАН, випробування таксі без водія проводять у Великобританії. Авто віддалено управляє оператор.

Відзначається, що подачею авто буде керувати не штучний інтелект, а люди - віддалено. Інтерфейс управління машиною дуже схожий на відеогру.

Як тільки машина під'їде до місця, де чекає клієнт, йому передадуть управління. У зв'язку з цим послуга не підійде для тих, хто вже встиг добре гульнути.

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