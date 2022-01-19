Інтерфейс управління машиною дуже схожий на відеогру

Випробування таксі без водія проводять у Великобританії. Авто віддалено управляє оператор.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Відзначається, що подачею авто буде керувати не штучний інтелект, а люди - віддалено. Інтерфейс управління машиною дуже схожий на відеогру.

Як тільки машина під'їде до місця, де чекає клієнт, йому передадуть управління. У зв'язку з цим послуга не підійде для тих, хто вже встиг добре гульнути.

Читайте такожПід Миколаєвом фура втопила багатостраждальний понтонний міст (фото)А ось тверезим пасажирам-водіям допоможе заощадити час на пошук місця для паркування - досить просто приїхати на місце призначення і вийти з машини. Далі машину до іншого замовника поведе оператор.

Як раніше повідомляв УНІАН, інноваційне таксі показали в аеропорту Сеула. Унікальний транспорт абсолютно екологічний, тому що оснащений електродвигуном.

Повітряне таксі має вертикальний старт і посадку як вертоліт. Проект розробило Міністерство транспорту Південної Кореї. Повноцінний запуск повітряного таксі планують через чотири роки.

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