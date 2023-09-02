Падіння метеорита бачили мешканці одразу кількох провінцій.

У Туреччині впав метеорит. Це сталося на південному сході країни.

Як пише турецьке видання NTV, падіння метеорита можна було побачити з Малатьї, Ерзурума, Елязигу, Газіантепа та навколишніх провінцій.

Зазначається, що метеорит впав близько 20:15 у суботу, 21 вересня. У момент падіння сяйво метеора освітлювало нічні вулиці. Ці моменти вдалося зняти на мобільні телефони та відеореєстратори.

"У момент падіння метеорит розлетівся на частини, і небо засяяло синім світлом", – пише видання.

Падіння метеоритів: інші новини

У травні 2023 року у США метеорит звалився на житловий будинок. Він пробив дах будівлі та впав у спальні. Сталося це в місті Хоупвелл (штат Нью-Джерсі).

У листопаді 2022 року у Канаді камери зафіксували падіння метеориту. Воно супроводжувалося потужним вибухом і спалахом.

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