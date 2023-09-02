У Туреччині впав метеорит. Це сталося на південному сході країни.
Як пише турецьке видання NTV, падіння метеорита можна було побачити з Малатьї, Ерзурума, Елязигу, Газіантепа та навколишніх провінцій.
Зазначається, що метеорит впав близько 20:15 у суботу, 21 вересня. У момент падіння сяйво метеора освітлювало нічні вулиці. Ці моменти вдалося зняти на мобільні телефони та відеореєстратори.
"У момент падіння метеорит розлетівся на частини, і небо засяяло синім світлом", – пише видання.
Падіння метеоритів: інші новини
У травні 2023 року у США метеорит звалився на житловий будинок. Він пробив дах будівлі та впав у спальні. Сталося це в місті Хоупвелл (штат Нью-Джерсі).
У листопаді 2022 року у Канаді камери зафіксували падіння метеориту. Воно супроводжувалося потужним вибухом і спалахом.