Метеорит пробив дах, зробивши дві дірки в стелі і пом'яв підлогу в спальні.

В американському містечку Хоупвелл штату Нью-Джерсі метеорит віком 4,6 мільярда років пробив дах житлового будинку, повідомляє Space з посиланням на звіт вчених 11 травня.

За словами вчених, з першого погляду було зрозуміло, що на будинок звалився так званий кам'янистий хондрит (примітивні гірські породи, що становлять 85% метеоритів, що зустрічаються на Землі).

Щоправда, більшість таких випадків раніше фіксували в Антарктиді.

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Метеорит, що впав на будинок в Нью-Джерсі, був розміром всього 15х10 см і важив 0,9 кг. Він пробив дах, зробивши дві дірки в стелі і пом'яв підлогу в спальні. Коли його намагалися взяти в руки - "тіло" було ще теплим.

У будинку провели чистку, щоб позбутися радіоактивних речовин, залишених метеоритом. Сам камінь передали вченим для його огляду.

Вчені підтвердили, що метеорит добре зберігся і йому близько 4,6 мільярда років - тобто, відзначають фахівці, він існував з самого початку нашої Сонячної системи.

Верхній шар метеорита частково згорів у земній атмосфері, через що на камені утворилася темна кірка в кілька міліметрів.

Падіння метеоритів - останні новини

13 травня 2023 року британські астрономи повідомили, що зафіксували найбільший в історії космічний вибух, який був вдесятеро яскравішим, ніж спалах будь-якої наднової. Вибух стався на відстані 8 мдрд світлових років. Він, як припускають вчені, став результатом поглинання гігантської хмари газу надмасивною чорною дірою.

19 квітня на Київ впав метеор. Видиме падіння метеора над Києвом тривало 5 секунд, а саме космічне тіло було діаметром близько півметра.

Вперше болід спостерігався на висоті 98 км над Великою Димеркою. Потім він пройшов прямо над Києвом на висоті близько 80 км і продовжив рух на південний захід зі швидкістю 29 км/с.

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