Ієрогліфи на саркофазі жінки показують, що поховану в ньому особу звали "Та-Кр-Хб" або "Такерхеб".

Музей Перта в Австралії завдяки цифровій реконструкції зміг ідентифікувати невідому мумію віком 2 600 років.

Як пише The Guardian, 1936 року музей отримав у дар єгипетський саркофаг. Вважалося, що він належав жінці з Кеметського Єгипту, проте, проаналізувавши структуру кісток, експерти виявили, що вона була родом із царства Куш, яке завоювало Верхній Єгипет понад 2 000 років тому, поклавши початок низці чорних фараонів.

Ієрогліфи на саркофазі жінки показують, що поховану в ньому особу звали "Та-Кр-Хб" або "Такерхеб". Вважається, що вона була чорношкірою жрицею або принцесою, яка померла у віці тридцяти років і страждала від сильного карієсу зубів. Вважається, що вона жила близько 760-525 рр. до н. е.

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Археологічні знахідки - новини

Раніше У дельті Нілу знайшли стародавній меч із вигравіруваним ім'ям фараона Рамзеса II. Його також зазвичай вважають фараоном, який перебував при владі за часів біблійної Книги Вихід, у якій розповідається історія про ізраїльтян, які залишили Єгипет під керівництвом Мойсея після багатьох років рабства.

Також учені розгадали секрет таємничої білої субстанції, розмазаної по головах і шиях 3600-річних мумій у Китаї. Тести ДНК засвідчили, що таємнича липка субстанція була кефірним сиром, пробіотичним м'яким сиром, і що його було вироблено з використанням коров'ячого і козячого сиру тисячі років тому.

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