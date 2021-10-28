Науковці також знайшли монети та фрески із тваринами.

У Національному заповіднику "Софія Київська" виявили невідомий раніше вівтар та інші унікальні археологічні знахідки. Науковцям вдалося знайти монети, яким по 500-700 років, а також фрески із тваринами.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Так, археологи знайшли монети, коштовні прикраси та персні із часів князів. На фресці науковцям вдалося розгледіти незвичайний малюнок. Зазвичай на них зображають святих, проте на шматочку, який знайшли нещодавно, можна побачити тварину - левеня чи пантеру.

Фреску створили наприкінці XI століття. З тих часів збереглася лише половина таких розписів, а ті фрагменти, які вдається знайти - стають унікальними не тільки для України, а для всієї Європи.

Читайте такожНа Київщині археологи виявили стоянки давніх людей віком понад 10 тисяч роківПроте найцікавішою знахідкою є унікальний вівтар для літургійної служби. Науковці розповіли, що цей раніше невідомий артефакт є спадком нації, він знаходився збоку від п'яти головних симетричних вівтарів.

Ця знахідка змінить уявлення про вигляд "Софії Київської" у період до кінця XI століття. Вівтар використовувався для відправи, у якому брали участь митрополит та єпископ.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Тернопільщині знайшли історичні артефакти віком 600 років. Серед найнезвичніших знахідок - шкіряний пояс, бронзовий перстень з "розою вітрів" і єврейська "дзига".

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Автор: Поліна Кузенко