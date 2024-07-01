Мох, що росте в пустелі Мохаве й Антарктиді, може допомогти зародженню життя на червоній планеті, вважають дослідники.

Учені стверджують, що виявили пустельний мох, який може вижити на Марсі і зіграти вирішальну роль у зародженні життя на червоній планеті.

Як пише The Guardian, вчені з Китаю стверджують, що мох Syntrichia caninervis, що росте в Антарктиді та пустелі Мохаве, здатний витримувати умови, схожі на марсіанські, зокрема посуху, високий рівень радіації та сильний холод.

У журналі The Innovation дослідники з Китаю описують, як пустельний мох не тільки вижив, а й швидко відновився після майже повного зневоднення. Він також зміг регенерувати в нормальних умовах зростання після того, як провів до п'яти років при температурі -80C і до 30 днів при температурі -196C, а також після опромінення гамма-променями.

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Потім команда створила умови, в яких тиск, температура, гази й ультрафіолетове випромінювання були схожі з марсіанськими. З'ясувалося, що мох вижив у цьому схожому на марсіанське середовищі і зміг регенерувати в нормальних умовах зростання навіть після семи днів опромінення. Команда також зазначила, що рослини, які були висушені перед таким впливом, збереглися краще.

"Зазираючи в майбутнє, ми очікуємо, що цей багатообіцяючий мох можна буде доставити на Марс або Місяць, щоб перевірити можливість колонізації та росту рослин у космічному просторі", - пишуть дослідники.

Як вважає Стюарт МакДеніел, експерт з мохів з Університету Флориди, ідея має свої переваги.

"Вирощування наземних рослин - важлива частина будь-якої довгострокової космічної місії, оскільки рослини ефективно перетворюють вуглекислий газ і воду на кисень і вуглеводи - по суті, повітря і їжу, необхідні людині для виживання. Пустельний мох не їстівний, але він може надавати інші важливі послуги в космосі", - сказав він.

А доктор Агата Зупанська з Інституту SETI зазначила, що мох може допомогти збагатити і перетворити кам'янистий матеріал на поверхні Марса, щоб на ньому могли рости інші рослини.

Водночас експерти зазначають, що дослідження не показало, що мох може бути значним джерелом кисню в марсіанських умовах, і що пустельний мох може розмножуватися і розростатися в марсіанських умовах. Крім того, зазначають експерти, у новому дослідженні не використовували ґрунт, схожий на марсіанський.

Польоти на Марс - новини

Раніше УНІАН писав, що нове дослідження показало, що тривалі космічні подорожі можуть вплинути на структуру нирок астронавтів, тому польоти на Марс можуть опинитися під загрозою.

Також новий аналіз даних, зібраних сейсмометром на Марсі, показав, що метеорити врізаються в Червону планету набагато частіше, ніж будь-коли думали вчені.

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