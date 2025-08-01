Вони встановили, що картопля походить від томата.

Вчені зробили несподіване відкриття про походження картоплі, виявивши, що вона утворилася від предка томата майже 9 мільйонів років тому.

Як пише The Guardian, згідно з останнім дослідженням, дикі томати, що росли в Андах, схрестилися з рослиною Etuberosum, і внаслідок процесу гібридизації їхній генетичний матеріал змішався, утворивши абсолютно нову лінію.

Як описано в журналі Cell, команда проаналізувала 450 геномів культурної картоплі та 56 диких видів. "Це одна з найбільших коли-небудь проаналізованих геномних колекцій дикої картоплі", - сказав автор дослідження Чжиян Чжан.

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Дослідники виявили, що два гени відіграють ключову роль у формуванні бульб: SP6A, виявлений у томату, і IT1, виявлений у Etuberosum. Жоден із цих генів сам по собі недостатній. Але коли вони об'єднуються, як у випадку з картоплею, вони взаємодіють, запускаючи потужний процес, який перетворює підземні стебла на крохмалисті бульби.

Зазначається, що багаті поживними речовинами органи допомогли картоплі процвітати в нових високогірних умовах проживання в Андах, що піднімаються. Рослини адаптувалися і поширилися, що призвело до вибухового зростання різноманітності. Люди одомашнили низку диких видів, відібравши ті, у яких були великі їстівні бульби.

"У корінних народів Анд є сотні різновидів картоплі", - сказала доктор Сандра Кнапп, ботанік із Музею природної історії в Лондоні. "У Європі їх, можливо, п'ять - і всі вони належать до одного виду: Solanum tuberosum".

Картопля покинула Анди на борту іспанських кораблів у XVI столітті. Спочатку до неї поставилися з підозрою - вона росла під землею, не згадувалася в Біблії і мала дивний вигляд, - але незабаром її полюбили за її поживні властивості та здатність переносити несприятливі умови. Він став основним продуктом харчування в Європі та в усьому світі.

Новини науки

Раніше вчені розшифрували геном вірусу грипу 1918 року, який спричинив смертоносну пандемію іспанського грипу, і пролили нове світло на те, як цей вірус еволюціонував і адаптувався до людини.

Тим часом в Австралії виявили нову комаху-гіганта. Величезний палочник має довжину 40 см і важить понад 40 грамів.

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