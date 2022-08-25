Попри екстремальний характер навколишнього середовища, "місто" кишить життям.

Вчені попереджають, що виявлене в 2000 році на глибині понад 700 метрів гідротермальне поле "Загублене місто" може зникнути через видобуток корисних копалин.

Про це йдеться в матеріалі Science Alert.

"Загублене місто" – зубчастий ландшафт веж, розташований поруч з вершиною підводної гори на захід від Серединно-Атлантичного хребта на дні Атлантичного океану.

Він є найбільш довгоживучим вентиляційним середовищем в океані, відомим сьогодні, і єдиним, який досі вдалося виявити за допомогою дистанційно керованих апаратів.

Розміри його кремово-карбонатних стін і колон варіюється від крихітних, (розміром з поганку) до грандіозних (найвищий моноліт висотою 60 метрів носить назву Посейдон).

Незважаючи на екстремальний характер навколишнього середовища, воно кишить життям. Димарі "Загубленого міста", що викидають гази з температурою до 40°C, є домом для безлічі равликів і ракоподібних. Більші тварини, такі як краби, креветки, морські їжаки та вугри, зустрічаються рідко, але все ще присутні. А в тріщинах і ущелинах жерл, де немає кисню, присутні мікробні спільноти.

На відміну від підводних вулканічних жерл, званих чорними курцями, "Загублене місто" не залежить від тепла магми. Чорні курці виробляють в основному мінерали, багаті залізом і сіркою, тоді як димарі загубленого міста виробляють в 100 разів більше водню і метану.

Вуглеводні, що утворюються в жерлах "загубленого міста", з'явилися не з атмосферного вуглекислого газу або сонячного світла, а в результаті хімічних реакцій на морському дні.

Оскільки вуглеводні є будівельними блоками життя, вчені припускають, що життя могло зародитися в такому ж середовищі проживання, як це, і не тільки на нашій планеті.

На жаль, ця незвичайна місцевість приваблює не тільки вчених. У 2018 році було оголошено, що Польща отримала права на видобуток корисних копалин в морських глибинах навколо загубленого міста. Хоча в самому термальному полі немає цінних ресурсів, які можна було б видобувати, руйнування околиць "міста" може мати непередбувані наслідки.

Вчені попереджають, що будь-які процеси, викликані видобутком корисних копалин, можуть легко змити це чудове середовище проживання.

Тому деякі експерти закликають внести "Загублене місто" до Списку Всесвітньої спадщини, щоб захистити диво природи, поки не стало надто пізно.

Вас також можуть зацікавити новини: