В океанах Енцеладі може міститися фосфор.

Вчені знайшли нові докази гіпотези існування життя на одному з супутників Сатурн. В океанах Енцеладі може міститися розчинений фосфор, необхідний для біологічного життя.

Про це повідомляє Xinhua.

Група міжнародних дослідників під керівництвом геохіміка з Китайського університету Хао Цзіхуа вважають, що в покритому льодом океані Енцелада може бути розчинений фосфор, необхідний для біологічного життя. Крім того, в океані виявили вуглець, водень, азот, кисень і сірку.

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"Океанська вода на планеті виявилася дуже солоною і позбавленою кисню, подібно газованій воді, яку люди п'ють на землі", - розповів Цзіхуа.

На думку вчених, фосфор ще не виявили в явному вигляді, але дане припущення дає наукову основу для майбутніх досліджень потенційного життя на Енцеладі.

Варто відзначити, що через відсутність фосфору, який є обов'язковим компонентом кісток, клітинних мембран та ДНК, супутник Сатурна довгий час вважався безжиттэвим.

Океан на Енцеладі - що відомо

Космічний апарат Cassini виявив відносно високу концентрацію певних молекул, відповідних гідротермальної активності на дні океанів Землі, зокрема, дигідрогену, метану і вуглекислого газу. Така картина узгоджується або з діяльністю живих організмів, або з хімічними процесами, які не відбуваються на Землі.

У той же час астрономи Дартмутського коледжу в США припустили, що на Енцеладі насправді немає підлідного океану. Дослідники вважають, що замість нього джерелом шлейфу водяної пари є кишені з талою водою в крижаній оболонці.

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