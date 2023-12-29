Здоровий сон вкрай важливий, але людина поруч може стати перешкодою для нього.

Ділити ліжко зі своїм партнером здається нормальною частиною здорових стосунків. Але деякі люди кажуть, що спати все ж таки зручніше на самоті. Особливо, якщо ваша друга половинка весь час тягне на себе ковдру, постійно перевертається з боку на бік, або взагалі хропе.

Насправді це може бути досить серйозною проблемою, якщо партнер систематично заважає вам нормально висипатися. І нове дослідження Мічиганського університету, здається, підтверджує тезу тих, хто хоче спати насамоті. Хоча дослідження проводилося на мишах, його висновки, опубліковані в журналі Current Biology, варті уваги.

Дослідження показало, що миші, які спали поруч, як правило, засинали та прокидалися в один і той самий час, а прилади зафіксували синхронність в настанні швидкої фази сну. Цей стан охоплює три стадії сну, включаючи глибокий сон, які необхідні для фізичного відновлення та консолідації пам’яті. Однак, попри таку синхронність, дослідження виявило, що сон був більш фрагментованим, а тому менш "якісним" в цілому.

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І все ж, незважаючи на це посилене порушення сну, миші робили все можливе, щоб знайти інших мишей і спати поруч з ними. Дійсно, миші були готові відмовитися від бажаного місця сну та середовища, щоб притиснутися до своїх родичів.

Ще одне цікаве спостереження полягало в тому, що фаза швидкого сну стала синхронізованою у мишей чоловічої статі, які спали поруч, але не між самками чи незнайомими мишами. Чому саме виникла ця статева різниця, незрозуміло, але дослідники припускають, що ступінь синхронізації може залежати від почуття безпеки.

Потрібні додаткові дослідження, щоб зрозуміти, як ці результати пов’язані зі сном людини, але ці результати чітко показують, що не всі реагують на спільний сон однаково. Якщо переваги комфорту та безпеки переважують будь-які потенційні збої, спільний сон може бути гарним варіантом для вас. Але якщо ви прокидаєтеся щогодини з хропінням біля вуха, можливо, настав час вибрати окремі ліжка.

Інші цікаві наукові відкриття

Як писав УНІАН, психологи дізналися правду про те, чому і в якому віці діти втрачають віру в Санта-Клауса. В більшості випадків остаточну крапку в цій вірі ставлять друзі дитини.

Також ми розповідали, що вчені з'ясували оптимальний час, коли треба вечеряти, щоб не отримати серйозні проблеми зі здоров'ям. За відомостями вчених, за час дослідження у 2 тис. осіб виникли проблеми з серцево-судинною системою, в тому числі інсульт і серцевий напад.

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