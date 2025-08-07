Слова були виявлені всього за кілька метрів від захованих римських мечів.

Археологи виявили чотирирядковий стародавній арамейський напис, можливо, зроблений єврейськими повстанцями, які брали участь у повстанні Бар-Кохби проти римлян.

Напис датується II століттям н. е., повідомили двоє ізраїльських учених, пише Times Of Israel. "Авва з Набурії загинув", - свідчить перший рядок. Решта три рядки розшифровані частково - тільки лише окремі слова або літери, включно зі словами "на нас", "він узяв".

Ким був Абба з Набурії і як він загинув, навряд чи вдасться дізнатися, оскільки дослідники сумніваються, що зможуть розшифрувати більше арамейських слів.

Напис було виявлено в печері в районі Мертвого моря, яка вже була відома археологам, оскільки в ній міститься сталактит із фрагментарним чорнильним написом давньоєврейським шрифтом, характерним для періоду Першого Храму.

Група археологів відвідала печеру, щоб сфотографувати сталактит за допомогою мультиспектральної зйомки, сподіваючись, що це допоможе розшифрувати додаткові частини напису, невидимі неозброєним оком. Те, що вони виявили, вражає уяву: вони не тільки ідентифікували додатковий арамійський напис у нижній частині сталактита, а й знайшли чотири римських меча у винятковому збереженні.

"Напис періоду Першого Храму було сфотографовано в 1970-х роках, і ми вважали, що за допомогою більш сучасних технологій зможемо отримати кращі результати. Абсолютно випадково ми виявили другий напис. Це стало великим сюрпризом", - сказав археолог Асаф Гайер.

"Цей напис надзвичайно рідкісний. Письмові матеріали цього періоду дуже рідкісні... Напис із чотирьох рядків із якимось змістом - це майже нечувано", - прокоментував археолог.

Фахівці припустили, що написи і мечі були заховані під час єврейського повстання проти римського панування під проводом Симона Бар-Кохби між 132 і 135 роками н.е., ймовірно, повстанцями або біженцями. Мечі, ймовірно, також були заховані там у той самий період.

Напис займає область розміром приблизно 8 на 3,5 см у нижній частині сталактита. Текст написаний квадратним єврейським шрифтом - тим самим шрифтом, який використовується в сучасному івриті.

"Використання квадратного письма почалося в перський період [VI-III століття до н. е.]. До IV і III століть до н. е. іудеї поступово відмовлялися від давньоєврейського письма на користь квадратного письма - на той час арамейського, оскільки воно стало загальноприйнятою розмовною і письмовою мовою. Саме цим квадратним письмом сьогодні користуються для івриту", - сказав Гайєр.

Гайєр пояснив, що і арамейська мова, і стиль письма розвивалися протягом століть, що дає змогу експертам розрізняти письмена різних епох.

"Палеографи можуть розпізнати письмо, типове для III століття н. е. або I століття н. е.", - сказав він.

"У нашому випадку мова і стиль вказують на I або II століття н. е.", - додав він.

"Однак, оскільки напис дуже малий і погано зберігся, ми не можемо сказати, чи належить він до Першого єврейського повстання 70 р. н. е., періоду між двома повстаннями або повстання Бар-Кохби", - зазначив учений.

За словами Гаєра, оскільки напис було знайдено всього за кілька метрів від мечів і монети Бар-Кохби, археологічний контекст дає змогу припустити, що він також належить до того самого періоду.

Крім того, експерти вважають, що мечі, ймовірно, належали римським солдатам і були вкрадені іудейськими повстанцями, які сховали їх у печері або для подальшого використання, або щоб не бути спійманими. У трьох із них клинки все ще були в піхвах.

Річ у тім, що єврейським жителям цього району не дозволялося носити зброю, сказав Гейєр. "Ось чому ми думаємо, що вони їх сховали. Печера занадто мала, щоб бути населеною; ми вважаємо, що єврейські повстанці використовували її як форпост для набігів на римлян", - пояснив археолог.

