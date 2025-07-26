Більш екологічний цемент може бути створений за стародавнім рецептом, прихованим у вулканічній породі.

Виробництво цементу супроводжується великими викидами вуглецю, проте після унікального відкриття вчених, що відноситься до стародавніх часів, ситуація може змінитися

Як пише Interesting Engineering, доцентка Стенфордського університету Тіціана Ваноріо спирається на нове спостереження, зроблене римським автором Плінієм Старшим у 79 р. н. е. За допомогою своєї команди вона використала вулканічну хімію для створення нового цементу з радикально низьким вуглецевим слідом.

Видання зазначило, що римський натураліст описав у своїх працях вулканічний попіл, здатний перетворюватися на твердий камінь під час занурення у воду. Ця властивість допомагає зводити споруди, які мають вражаючу міцність, наприклад, грецький Пантеон, чий бетонний купол стоїть уже майже 2000 років.

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Цемент служить основою для хмарочосів. Його виробляють під час нагрівання вапняку вище 1400 градусів Цельсія і подальшої кальцинації. Висока температура продукує майже 8% світового CO₂, що робить його одним з основних чинників глобального потепління.

Видання зазначило, що раніше під Кампі Флегрей, супервулканом на півдні Італії, було виявлено армовану волокном породу, схожу на бетон. Ця порода стала причиною того, що земля під містом Поццуолі піднялася на кілька метрів у 1980-х роках.

Ваноріо черпала натхнення в Поццуолі і відкрила спосіб обробки суміші, використовуючи гірські породи, що трапляються набагато частіше, ніж звичайний вулканічний попіл, і вже піддалися природному нагріванню.

Після цього процесу породи більше не містять карбонат, який виділяє CO₂ при нагріванні.

"Земля робить це. Мене надихнуло те, як природа цементує каміння, але разом із колегами ми використали наукові та інженерні досягнення, щоб просунутися далі", - прокоментувала вчена.

Лабораторія Ваноріо знайшла спосіб перетворити подрібнені вулканічні породи на новий тип цементу, в якому природним чином утворюються крихітні волокна - подібно до того, як утворюються камені в природі.

На відміну від звичайного бетону, міцність якого забезпечують сталеві арматурні стрижні, цей матеріал формує свою внутрішню структуру. Ваноріо та її команда навіть заснували компанію, яка використовуватиме цю стенфордську технологію для виведення на ринок екологічно чистого цементу.

Відродження стародавньої мудрості для розв'язання сучасних кліматичних проблем - захопливе і багатообіцяюче заняття... Використання природних та історичних знань для побудови більш екологічного майбутнього - надихаючий і такий необхідний крок уперед", - підсумувало видання.

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