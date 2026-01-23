Гробниця Нефертіті: єгиптолог заявив про прорив у пошуках місця поховання

Виявлення поховання могло б пролити світло на одну з головних таємниць історії Стародавнього Єгипту.

Відомий єгипетський археолог Захі Хавасс заявив про наближення до відкриття гробниці легендарної цариці Нефертіті - однієї з найзагадковіших постатей Стародавнього Єгипту.

Як пише таблоід Mirror, дослідник розповів про це у новому документальному фільмі про своє життя під назвою The Man with the Hat ("Людина в капелюсі").

Хавасс, єгиптолог і колишній міністр туризму та старожитностей Єгипту, якому вже 78 років, переконаний, що зможе зробити відкриття вже незабаром. "Якщо я зроблю це відкриття, то буду щасливий завершити кар’єру найважливішим відкриттям, пов’язаним із найважливішою царицею Єгипту - Нефертіті", – заявив археолог.

Відео дня

Виявлення гробниці Нефертіті могло б пролити світло на одну з головних таємниць єгипетської історії – чи справді ця загадкова жінка стала фараоном після смерті свого чоловіка Ехнатона у 1336 році до н.е.

Нефертіті неодноразово зображували на рельєфах у ролях, традиційно притаманних лише фараонам, зокрема під час сцен ураження ворогів. Водночас її поховання досі не було достовірно ідентифіковане, що залишає невизначеним її справжній статус у період масштабних релігійних змін у Єгипті.

Розкопки у Долині царів

Хавасс та його команда проводять розкопки у східній частині Долини царів – неподалік від гробниці Хатшепсут, однієї з наймогутніших жінок-фараонів, яка правила у 1479–1458 роках до н.е. Хоча прямих доказів наразі немає, археолог каже, що має сильне внутрішнє переконання: саме тут може бути похована Нефертіті.

"Є одна ділянка у східній частині Долини царів, де ми зараз працюємо, поруч із гробницею цариці Хатшепсут. Я сподіваюся, що це може бути гробниця цариці Нефертіті… Це відкриття може статися вже зовсім скоро", – сказав Хавасс.

За роки роботи в цьому районі він уже відкрив дві гробниці – KV65 і KV66. Археолог вважає, що нинішні розкопки допоможуть краще картографувати місцевість і зрештою знайти поховання Нефертіті.

Зазначаєься, що це не перший випадок, коли Хавасс заявляє про близькість до розгадки. У 2022 році він припускав, що одна з двох мумій, знайдених у Долині царів, може належати Нефертіті, однак це так і не було підтверджено.

Водночас минулого року експедиція під керівництвом Хавасса зробила інше гучне відкриття – під час дослідження 4 400-річної гробниці, яка, ймовірно, належала раніше невідомому принцу Уссерефре. Там виявили масивні рожеві гранітні двері – найбільші з коли-небудь знайдених у Єгипті.

Ці двері заввишки 4,5 м і завширшки 1,15 м зовні нагадують справжні, але насправді не відчиняються. Вчені вважають знахідку "символічним порталом", через який душі померлих могли потрапляти у загробний світ.

Як пояснила докторка Мелані Піткін з Кембриджського університету, такі "фальшиві двері" мали важливе ритуальне значення.

"Родичі та жерці приходили до гробниці, де стояли фальшиві двері, вимовляли ім’я померлого, згадували його заслуги й залишали жертви. Вважалося, що душа померлого магічним чином мандрує між поховальною камерою та потойбічним світом, забираючи їжу, напої й підношення, необхідні для існування у загробному житті", – зазначила вона.

Чи справдяться очікування Хавасса щодо гробниці Нефертіті – покаже час. Утім, навіть можливість такого відкриття вже викликає значний резонанс у науковому світі, підкреслюють автори публікації.

Інші новини науки

Нагадаємо, в Колумбії, у скельному притулку, виявлено найдавніший у світі слід Treponema pallidum - бактерії, що викликає сифіліс та низку хронічних шкірних інфекцій. Скелету – 5,5 тис. років, але генетичні дослідження встановили, що людина була інфікована раніше невідомим штамом T. pallidum, що ще більше ускладнює і без того непросту картину еволюції сифілісу. На скелеті не виявлено будь-яких явних кісткових уражень, хоча в інших рештках у цій місцевості вони були присутні.

Вас також можуть зацікавити новини: