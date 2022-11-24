41-річний британський паралімпієць і лікар Джон Макфолл увійшов до числа 17 кандидатів, відібраних для підготовки до космічної місії ESA.

Європейське космічне агентство (ESA) вперше обрало людину з обмеженими фізичними можливостями для включення в наступне покоління астронавтів, що відкрило шлях для відправки в космос параастронавта.

Як пише The Washington Post, 41-річний британський паралімпійський спринтер Джон Макфолл, який зараз працює лікарем, є одним з 17 кандидатів, обраних з 22,5 тисяч претендентів на вступ до класу астронавтів космічного агентства у 2022 році.

Тепер ці 17 кандидатів, серед яких окрім Макфолла п'ять професійних і 11 запасних астронавтів, пройдуть один рік базової підготовки в галузі космічних технологій, науки і медицини в Європейському центрі астронавтів в Кельні (Німеччина), перш ніж перейти до наступного етапу навчання на космічній станції, де їх навчать керувати елементами станції і транспортними засобами. Це перший набір астронавтів ESA з 2009 року.

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Макфолл візьме участь у проекті "Можливості для параастронавтів", який, як йдеться в заяві агентства, мав на меті "розробити варіанти включення астронавтів з обмеженими фізичними можливостями в пілотовані космічні польоти та можливі майбутні місії". Хоча на цьому етапі немає гарантії, що Макфолл буде відправлений у космос, агентство заявило, що "докладе всіх зусиль, наскільки це можливо", щоб це сталося.

Європейські космічні чиновники використовували термін "параастронавти" для позначення людей, які "психологічно, когнітивно, технічно і професійно підходять для того, щоб бути космонавтами, але мають фізичні недоліки, які зазвичай перешкоджають їхньому відбору через вимоги, накладені використанням сучасної космічної техніки".

Завдяки технічним дослідженням, космічним моделюванням, аналоговим місіям та розмовам з міжнародними космічними партнерами агентства, ESA сподівається, що участь Макфолла в програмі дозволить агентству визначити, що потрібно для відправки людини з обмеженими фізичними можливостями в космос.

На додаток до медичної освіти, Макфолл, який втратив праву ногу в аварії на мотоциклі у віці 19 років, є колишнім спринтером, який представляв Великобританію на Паралімпійських іграх 2008 року в Пекіні, де виграв бронзу.

"Як людина з ампутованими кінцівками, я ніколи не думав, що можливо стати астронавтом. Я дуже радий використовувати наявні у мене навички для вирішення проблем і подолання перешкод, які дозволяють людям з обмеженими фізичними можливостями виконувати роботу нарівні зі своїми здоровими колегами", – заявив Макфолл.

Він також розповів, що хоче знайти відповіді на практичні питання, що виникають при відправці в космос людини з обмеженими фізичними можливостями.

Як повідомляв УНІАН, раніше ESA повністю припинило співпрацю з Росією з дослідження Марса.

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