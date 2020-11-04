Пристрій побудований на чотирьохядерному процесорі Intel і може похвалитися активним охолодженням.

Компанія Xiaomi представила компактний ПК Ningmei Rubik's Cube Mini, який відрізняється низькою вартістю і компактністю.

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Як повідомляє DTF, розмір пристрою становить 62 x 62 x 42 мм, а вага – всього 145 г.

Пристрій побудований на платформі Intel J4125 з максимальною частотою 2,7 ГГц. Чотирьохядерний процесор працює з вбудованим графічним прискорювачем Intel UHD600. Комп'ютер поставляється у версіях на 66 або 8 ГБ оперативної ПАМ'ЯТІ і SSD-пам'яттю на 128 або 256 ГБ.

Охолодження забезпечує невелика турбіна, аналогічна тим, які застосовуються в ноутбуках.

Пристрій має порт HDMI, а також роз'єми USB 3.0 і один USB-Type C для зарядки.

Вартість базової версії (6/128 ГБ) Rubik's Cube Mini складе 149 доларів (близько 4200 грн за наявним курсом), старша версія (8/128 ГБ) буде коштувати 186 доларів (близько 5300 грн).

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Автор: Дмитро Захаров