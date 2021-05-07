Китайська ракета повинна впасти на Землю 8-10 травня. Точне місце її падіння невідоме.

Астроном Virtual Telescope Project з Італії опублікували фото китайської ракети-носія, яка з величезною швидкістю падає на Землю.

Ексклюзивний знімок був зроблений, коли ракета перебувала на висоті приблизно 700 кілометрів.

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Відзначається, що 22-тонна ракета має 30 метрів в довжину і 5 метрів завширшки.

У той же час, Китай заявляє, що уламки його ракети навряд чи заподіють шкоду.

Китайські фахівці припускають, що уламки ракети впадуть в міжнародні води, повідомляє REUTERS.

"Велика частина уламків згорить під час входу в атмосферу, залишивши лише дуже невелику частину, які можуть приземлитися в районах, віддалених від діяльності людини, або в океані", - йдеться у повідомленні.

Невдалий запуск китайської ракети: що відомо

29 квітня Китай запустив на орбіту базовий модуль своєї майбутньої космічної станції за допомогою важкої ракети-носія Long March 5b ("Чанчжен-5В") масою 22 тонни.

Головний ступінь також вийшов на орбіту і повільно і непередбачувано повертається на Землю.

За прогнозами, ракета може впасти на Землю в період з 8 по 10 травня. За цей дводенний період вона здійснить кругосвітню подорож 30 разів.

Ракета падає на Землю зі швидкістю близько 29000 кілометрів на годину.

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Автор: Катерина Лиманська