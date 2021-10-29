Президент доручив міністру освіти та науки Сергію Шкарлету розробити таку програму на найближчі 5-10 років.

Президент Володимир Зеленський заявив, що у найближчі 5-10 років Україна планує відновити науково-дослідницький флот.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, яке триває в Одесі.

"Сьогодні Україна почала відновлювати свій науковий флот… І це одна із причин, чому ми зібралися у цьому місті, в Одесі, на морвокзалі… Саме тут ми передаємо нашим науковцям, нашій станції "Академік Вернадський" криголам "Джеймс Кларк Росс". Поки що у нього така назва, але найголовніше, що він був придбаний нашою державою...", - наголосив президент.

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Він зазначив, що сьогодні Україна "повертається у Світовий океан", що дає великі можливості для вивчення його ресурсів, для участі на рівних у глобальних світових проектах.

"Світовий океан - це простір, де відбувається найбільше наукових відкриттів у наш час. І щоб мати там гідне місце Україна має будувати свої кораблі і купувати їх, поки вони ще, на жаль, не будуються", - підкреслив глава держави.

Зеленський додав, що очікує від міністра освіти і науки Сергія Шкарлета розробки програми відродження науково-дослідницького флоту України на найближчі 5-10 років.

"Ми пропонуємо поставити собі високу планку - 36 наукових суден, з яких 12 - океанські судна льодового класу. Мені здається, що 36 - це дуже символічна цифра, адже саме стільки суден становив науковий флот у 1991 році. Коли я став президентом..., наукових суден в Україні залишилось аж нуль. За ці 30 років, на жаль, ми втратили всі ці 36 кораблів", - розповів він.

Президент закликав представників регіональної влади долучатися до розробки вищезгаданої програми.

"Впевнений, що це буде реалізовано", - зазначив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня Україна придбала легендарний британський криголам "Джеймс Кларк Росс", а 30 серпня в порту міста Фредеріксгавн (Данія) відбулася офіційна передача судна, й над ним було піднято синьо-жовтий стяг.

Власний океанографічний криголам відкриває цілу низку нових можливостей для української науки та науковців. Насамперед, він дозволить після тривалої перерви повернутись до досліджень Світового океану, розв’язати логістичні проблеми на антарктичній станції "Академік Вернадський".

Також за допомогою вказаного судна Україна розширить можливості сезонних експедицій, створюватиме науково-дослідні та логістичні консорціуми з іншими країнами, проводитиме дослідження не тільки в Антарктиді, а й в Арктиці, та, за потреби, в інших регіонах океану.

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5 жовтня криголам "Джеймс Кларк Росс" прибув до Одеси.

Криголам James Clark Ross зможе взяти на борт одночасно до 50 вчених. При цьому на його борту розташовані вісім лабораторій для морських біологічних, океанографічних і геофізичних досліджень. Крім того, на його борту знаходиться різноманітне обладнання для проведення наукових досліджень і технологічна платформа для встановлення нового обладнання. Судно в довжину майже 100 метрів з водотоннажністю 5732 тонни. Корабель може йти зі швидкістю 2 морських вузлів через рівне льодове поле товщиною 1 метр, а максимальна льодова перешкода на його шляху може досягати 4 метри. На воду корабель спустили 1 грудня 1990 року.

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Автор: Антоніна Доломанжи