Станом на 28 лютого УкрГазЕнерго розмитнило газу на 8 мільйардів

Україна в січні-лютому 2008 року здійснювала митне оформлення постачання природного газу за контрактами ЗАТ “УкрГазЕнерго”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Державної митної служби Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Станом на 28 лютого було оформлено газу на 8 млрд. грн. Це газ, який іде за контрактом “УкрГазЕнерго” при вартості 179,5 долара за тисячу кубометрів газу. Весь обсяг газу декларується за цією ціною, і за цією ціною знімаються всі податки, і, перш за все, податок на додану вартість», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Керівник Держмит ниці підкреслив, що надалі митне оформлення природного газу здійснюватиметься відповідно до національного законодавства. «Якщо будуть встановлені нові правила гри, то, звичайно, ми виконуватимемо нові правила. Я не можу щось ігнорувати або створювати умови. Я працюю виключно в законодавчому полі. Я виконую закони України, укази Президента, рішення уряду. На сьогодні у мене немає підстав не розмитнювати газ», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 березня, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що Україна з 1 березня припиняє митне оформлення постачання газу за контрактами “УкрГазЕнерго”.

«З 1 березня ми займаємо чітку позицію – ніякого розмитнювання на “УкрГазЕнерго” не буде. І для цього буде рішення уряду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.