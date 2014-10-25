Суд у Харкові не визнав незаконним розпорядження Балути про виключення Леніна з держреєстру (виправлено)

У Харкові суд відмовив у задоволенні клопотання Харківської міськради з вимогою призупинити дію розпорядження голови Харківської ОДА Ігоря Балути від 28 вересня про вилучення з державного реєстру нерухомих пам`яток України та демонтаж пам`ятника Леніну на Площі Свободи.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні ухвалив Харківський окружний адміністративний суд, розглянувши клопотання Харківської міськради.

“Суд ухвалив рішення відмовити Харківській міській раді в задоволенні клопотання про забезпечення адміністративного позову по адміністративній справі за позовом Харківської міської ради до голови Харківської ОДА Балути, Харківської обласної державної адміністрації про визнання незаконним та скасування розпорядження з зобов`язанням утриматись від певних дій”, - йдеться у рішення суду.

Під час розгляду справи, представник харківської міськради, заступник директора юридичного департаменту Харківської міськради Костянтин Прокопьєв наголосив, що 28 вересня пам`ятник Леніну на Площі Свободи був пошкоджений, а не зруйнований, він продовжує перебувати на балансі комунального підприємства. Прокопьєв висловив переконання, що голова Харківської ОДА не мав права видавати розпорядження щодо майна, яке належить територіальній громаді Харкова.

Читайте такожХарьковский горсовет обжаловал распоряжение Балуты о демонтаже памятника Ленину

Він зауважив, що якщо розпорядження Балути не призупинити це несе загрозу існуванню пам`ятника до розгляду основного позову про скасування розпорядження.

У свою чергу представник Харківської ОДА, директор юридичного департаменту ХОДА Денис Дудник зауважив, що структурні підрозділи облдержадміністрації ще 29 вересня направили клопотання до Міністерства культури з проханням розглянути питання про вилучення пам`ятника з держреєстру. Дудник підкреслив, що обладміністрація до вирішення питання вилучення пам`ятника з реєстру не буде вживати ніяких заходів щодо його демонтажу. Він звернув увагу на те, що клопотання перебуває на розгляді Мінкульту і призупинення дії розпорядження Балути, на чому наполягає міськрада, не вплине на цей процес.

Дудник також зауважив, що до пошкодження пам`ятника Леніну ХОДА немає ніякого відношення.

Вислухавши думку сторін суддя не виявив підстав для задоволення клопотання міськради про призупинку дії розпорядження голови Харківської ОДА.

Читайте такожКернес попросив перевірити законність розпорядження Балути про знесення Леніна

У свою чергу Прокопьєв заявив, що Харківська міськрада буде оскаржувати це рішення, оскільки, на його переконання, суд не врахував його доводів.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня під час кількатисячного мітингу в центрі Харкова на площі Свободи активісти намагалися звалили 8-метровий пам`ятник В.Леніну з постаменту. Ввечері цього ж дня голова Харківської ОДА Ігор Балута видав розпорядження про вилучення даного пам’ятника з реєстру пам’яток та демонтаж монумента, про що повідомив на брифінгу. Після брифінгу активісти з другої спроби звалили пам’ятник Леніну.

15 жовтня Харківська міськрада звернулася до суду з адміністративним позовом, у якому вимагає визнати незаконним та скасувати розпорядження Балути про вилучення з держреєстру та демонтаж пам`ятника Леніну на Площі Свободи.

Розгляд цього позову ще не призначений.