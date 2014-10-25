В окупованому Криму без світла залишилися сім тисяч осіб
14:49, 25 жовтня 2014Суспільство
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Ремонтні роботи з відновлення електропостачання проводяться з 8-ї ранку силами місцевих РЕС.
Відновлювальні роботи проводяться з самого ранку / Фото УНІАН
Без світла у результаті обриву ліній електропередач залишилися 6929 осіб у Чорноморському, Ленінському і Роздольненському районах Криму.
Про це повідомляє прес-служба МНС Криму.
Всього від електропостачання відключено 14 населених пунктів.
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Ремонтні роботи з відновлення електропостачання проводяться з 8-ї ранку силами місцевих РЕС.
Усього в ремонтно-відновлювальних роботах задіяно 8 бригад у складі 26 осіб з використанням 8 одиниць техніки.
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