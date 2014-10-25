В окупованому Криму без світла залишилися сім тисяч осіб

Ремонтні роботи з відновлення електропостачання проводяться з 8-ї ранку силами місцевих РЕС.

Без світла у результаті обриву ліній електропередач залишилися 6929 осіб у Чорноморському, Ленінському і Роздольненському районах Криму. Про це повідомляє прес-служба МНС Криму. Всього від електропостачання відключено 14 населених пунктів. Читайте такожБез світла через негоду залишилися 226 населених пунктів у п'яти областях України Ремонтні роботи з відновлення електропостачання проводяться з 8-ї ранку силами місцевих РЕС. Усього в ремонтно-відновлювальних роботах задіяно 8 бригад у складі 26 осіб з використанням 8 одиниць техніки.

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