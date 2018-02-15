Після сутичок біля Солом’янського суду поліція затримала близько 20 активістів (фоторепортаж)

Наразі невідомо, з якої організації затримані. У декого з них були ознаки поранень.

Після сутичок біля Солом’янського райсуду Києва поліція із застосуванням кийків затримала близько 20 активістів.

Як передає кореспондент УНІАН, затримання відбулося за наказом одного з командирів на місці про затримання усіх пікетувальників.

Під час затримання поліцейські наздогнали цих активістів, оточили їх та застосували кийки. Після цього почали заводити затриманих активістів до автозаків.

Разом з тим наразі поки не відомо, яку саме організацію представляють затримані, оскільки вони були переважно у військовій формі без будь-яких шевронів. Серед них був народний депутат України Семен Семенченко, але його не затримали.

При цьому представники організації “Національні дружини”, які перебували біля затриманих, втекли, а поліція їх не наздоганяла.

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Також у деяких затриманих були явні ознаки поранень, дехто з них шкутильгав, один з активістів заявив, що вивихнув ногу, в іншого з голови текла кров.

Під час затримання працівник поліції почав відштовхувати одного з журналістів, які спостерігали за діями правоохоронці.

Як повідомляв УНІАН, близько 100 активістів організацій «Національні дружини», С14, а також люди у чорній формі з нашивками «Батальйон «Донбас»» прийшли пікетувати Солом’янський райсуд Києва, де зранку обирали запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову. Вони вимагали відправити мера Одеси за грати.

Активісти намагалися пройти до зали судового засідання, але правоохоронці завадили їм.

Пізніше біля суду виникли сутички між активістами та правоохоронцями. Також пролунали два хлопки, схожі на вистріли зі зброї, однак на той момент достеменно не було відомо, чи справді застосовувалася зброя.

Після сутичок силовики заявили про отримання одним з поліцейських вогнепального поранення.