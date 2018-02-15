Ірина Білик прокоментувала погрози зірвати концерт у Львові

Співачка Ірина Білик розповіла, як підтримує українських військових і переселенців

Ірина Білик дала відповідь львівським активістам, які погрожують зірвати її концерт 6-го березня.

У своєму дописі Білик розповіла про те, як перераховує на благодійність частину коштів, зароблених на власних шоу. Зокрема, співачка розповіла, що допомагає фінансово дітям воїнів, загиблих під час АТО і переселенцям з Донбасу.

Раніше громадські активісти здійснили переговори з керівництвом Львівської опери та продюсером Ірини Білик щодо умов, які має виконали співачка, щоб її концерт у Львові таки відбувся.

Активісти наголосили, що виступ співачки, яка гастролювала Росією в той час, коли в Україні іде війна, не викличе громадського супротиву, якщо вона чітко скаже своїм шанувальникам, що Росія – це країна-агресор, а Крим і Донбас – окуповані нею території.