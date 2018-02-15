Ірина Білик прокоментувала погрози зірвати концерт у Львові

18:35, 15 лютого 2018
Суспільство
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У своєму дописі Білик розповіла про те, як перераховує на благодійність частину коштів / Concert.UA

У своєму дописі Білик розповіла про те, як перераховує на благодійність частину коштів, зароблених на власних шоу. Зокрема, співачка розповіла, що допомагає фінансово дітям воїнів, загиблих під час АТО і переселенцям з Донбасу.

Раніше громадські активісти здійснили переговори з керівництвом Львівської опери та продюсером Ірини Білик щодо умов, які має виконали співачка, щоб її концерт у Львові таки відбувся.

Активісти наголосили, що виступ співачки, яка гастролювала Росією в той час, коли в Україні іде війна, не викличе громадського супротиву, якщо вона чітко скаже своїм шанувальникам, що Росія – це країна-агресор, а Крим і Донбас – окуповані нею території.

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Теги: #ірина Білик