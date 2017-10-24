Білик розповіла про музичні гурти для "обслуговування" і настирливого композитора в парку
Співачка нагадала, що в шоу-бізнесі існують групи, які спеціально створені для «обслуговування». За словами Білик, дівчата добровільно стають учасницями подібних колективів.
Українська співачка Ірина Білик розповіла, як їй довелося ухилятися від настирливого композитора, передає ТСН.
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«Один композитор все водив мене до парку і хотів щось, мабуть, коли мені було 19 років. Але я розкусила трошки цей момент і стала якісь слова йому говорити про творчість. Це називається „динамо“. Це — нормальне слово, воно мені подобається. Жінка повинна бути розумною і хитрою в цих ситуаціях», — згадує співачка.
Співачка також нагадала, що в шоу-бізнесі існують гурти, які спеціально створені для «обслуговування». За словами Білик, дівчата добровільно стають учасницями подібних колективів.
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Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, увечері 8 червня в Одесі між активістами та поліцією сталися сутички через виступ співачки Ірини Білик на відкритті літнього ресторану Leo Park.
До закладу прибули кілька десятків проукраїнських активістів. Вони заявили, що Білик в 2015 році виступала в окупованому Криму. Активісти намагалися прорватися на територію ресторану, навколо якого була металева огорожа, а біля входу та по периметру був подвійний кордон поліції і багато охорони. Кілька протестувальників через паркан почали кидати курячі яйця на територію ресторану, чому завадила поліція.