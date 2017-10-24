Білик розповіла про музичні гурти для "обслуговування" і настирливого композитора в парку

Українська співачка Ірина Білик розповіла, як їй довелося ухилятися від настирливого композитора, передає ТСН.

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«Один композитор все водив мене до парку і хотів щось, мабуть, коли мені було 19 років. Але я розкусила трошки цей момент і стала якісь слова йому говорити про творчість. Це називається „динамо“. Це — нормальне слово, воно мені подобається. Жінка повинна бути розумною і хитрою в цих ситуаціях», — згадує співачка.

Співачка також нагадала, що в шоу-бізнесі існують гурти, які спеціально створені для «обслуговування». За словами Білик, дівчата добровільно стають учасницями подібних колективів.

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Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, увечері 8 червня в Одесі між активістами та поліцією сталися сутички через виступ співачки Ірини Білик на відкритті літнього ресторану Leo Park.

До закладу прибули кілька десятків проукраїнських активістів. Вони заявили, що Білик в 2015 році виступала в окупованому Криму. Активісти намагалися прорватися на територію ресторану, навколо якого була металева огорожа, а біля входу та по периметру був подвійний кордон поліції і багато охорони. Кілька протестувальників через паркан почали кидати курячі яйця на територію ресторану, чому завадила поліція.