У Чернівцях під час акції на підтримку Саакашвілі спалили опудало Порошенка (фото)

На мітингу були присутні приблизно 500 людей.

У Чернівцях прихильники лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі спалили опудало президента України Петра Порошенка.

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося сьогодні на Центральній площі під час пікету партійних активістів.

Під час заходу, на якому були присутніми приблизно 500 людей, активісти висловлювали обурення діяльністю української влади та, зокрема, президентом.

Один з мітингувальників запропонував присутнім спалити опудало в костюмі із обличчям Порошенка під синьо-білою парасолею із символікою Партії регіонів.

«Ця влада прийшла від регіоналів. Тут ми маємо такого дідуха, хотілося б його спалити. Хто за те, щоби його спалити?» - запитав він.

Пропозицію було підтримано, і учасники заходу підпалили дідуха під оплески присутніх.

Як повідомляв УНІАН, прихильники лідера партії “Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі, якого видворено з України до Польщі за процедурою реадмісії, проводять у центрі Києва всеукраїнський «марш за майбутнє», який є вже п'ятим маршем з вимогою відставки чинної влади.