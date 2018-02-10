В’ятрович: інформпротистояння з Польщею набуває драматичного масштабу і Росія цим скористається

Він вважає, що мова йде про дуже непотрібне ані Україні, ані Польщі інформаційне протистояння.

Директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович вважає, що ситуація навколо польського закону про «бандеризм» є інформаційним протистоянням, яке непотрібне ні Києву, ні Варшаві.

Читайте такожЗакон про заборону "бандерівської ідеології" може спровокувати антиукраїнські заяви в Польщі - В'ятрович«Ми говоримо про дуже непотрібне ані Україні, ані Польщі інформаційне протистояння, яке справді вже набуває просто драматичного масштабу і, безперечно, цим скористається Росія», – зазначив В’ятрович в ефірі радіо Свобода.

Він зауважив, що невипадково, чи не єдина країна у світі, яка підтримала ухвалення цього закону – це Росія.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 1 лютого у польському Сенаті (а перед цим і в Сеймі) відбулося голосування за зміни до закону про Інститут національної пам’яті, які передбачають кримінальне переслідування тих, хто приписуватиме полякам злочини нацистів, зокрема вживатиме словосполучення «польські табори смерті», а також тих, хто заперечуватиме «злочини українських націоналістів», скоєні щодо громадян Польщі в 1925-1950 років. 6 лютого президент Польщі Анджей Дуда підписав цей закон, попри критику, зокрема з боку Ізраїлю, США, України.

6 лютого Верховна Рада України засудила ухвалений у Польщі закон. Українські депутати закликали президента Польщі «скористатися своїми конституційними повноваженнями і спільно з Сеймом і Сенатом повернути в українсько-польські відносини зваженість, раціональність і доброзичливість».